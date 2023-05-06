HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'dan tehdit gibi açıklama: ABD'yi sorumlu tutarız

İran'dan tehdit gibi açıklama: ABD'yi sorumlu tutarız

06.05.2023 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, İsrail'in ülkesine yönelik herhangi bir eyleminde "İran'a karşı İsrail'e hareket özgürlüğü tanıyacağını" duyuran ABD'nin sorumlu tutulacağını söyledi.

İran'dan tehdit gibi açıklama: ABD'yi sorumlu tutarız

İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Ali Şemhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Washington'un, "İran nükleer tehdidine karşı İsrail'e hareket özgürlüğü tanıyacağına" dair sözlerine cevap verdi.

Şemhani, "Bu itiraf, Siyonist rejimin İran'ın nükleer tesislerine ve halkına yönelik tüm terör eylemlerinden ABD'nin sorumlu olduğu, sorumlu olacağı ve bu eylemlerin sonuçlarını kabul etmesi gerektiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, dün Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde yaptığı bir konuşmada, "İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin verilmeyeceğini açıkça belirttik. Başkan (Joe) Biden, defalarca vurguladığı gibi İsrail'in hareket özgürlüğünü tanımak da dahil olmak üzere bu açıklamanın arkasında durmak için gerekli adımları atacaktır." demişti.

Sullivan, ABD'nin İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak diplomatik kanalları kullanmayı sürdürdüğünü belirtmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanada'da 78 noktada orman yangını!Kanada'da 78 noktada orman yangını!
Cinsel ilişki teklifini reddeden genç kıza kabusu yaşattı!Cinsel ilişki teklifini reddeden genç kıza kabusu yaşattı!
Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişme! Çekilme kararı aldılarRusya-Ukrayna savaşında kritik gelişme! Çekilme kararı aldılar
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında 'Sayın Gülen' dedi! İnce'den tepki gecikmedi

Canlı yayında 'Sayın Gülen' dedi! İnce'den tepki gecikmedi

İnternetten araba bakıyorsanız... Yeni yöntem deşifre oldu

İnternetten araba bakıyorsanız... Yeni yöntem deşifre oldu

Ali Babacan'dan Muharrem İnce sözleri! 'Takip listemde yok'

Ali Babacan'dan Muharrem İnce sözleri! 'Takip listemde yok'

Japon deprem uzmanından çarpıcı açıklama!

Japon deprem uzmanından çarpıcı açıklama!

Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi!

Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi!

Skandal sözler! 'Kapısını parça parça edeceğiz'

Skandal sözler! 'Kapısını parça parça edeceğiz'

İlginizi Çekebilir

Endişelendiren görüntü! Gökten ölü kuş yağdı

Endişelendiren görüntü! Gökten ölü kuş yağdı

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Türkiye’deki zirvede taraflar birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Türkiye’deki zirvede taraflar birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.