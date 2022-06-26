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  4. İran'dan zamanlamasıyla dikkat çeken hamle! ABD yönetimi endişeli

İran'dan zamanlamasıyla dikkat çeken hamle! ABD yönetimi endişeli

26.06.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Savunma Bakanlığı, Zülcenah adlı uydu roketinin ikinci kez test edildiğini ve başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldığını duyurdu. İran'ın ABD ile nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin yeniden başlayacağı haberlerinin ardından bu hamleyi gerçekleştirmesi ise dikkat çekti. ABD, uydu taşıyıcılarına nükleer başlık takabileceği gerekçesiyle İran'ın bu adımlarımdan endişe duyuyor.

İran Savunma Bakanlığı, ilk kez geçtiğimiz yıl Şubat ayında test edilen Zülcenah uydu roketinin ikinci kez test edildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, katı yakıtla çalışan Zülcenah roketinin, 220 kilogram ağırlığında olduğu ve 500 kilometre yüksekliğe taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtilirken, fırlatmanın başarılı olduğu bildirildi.

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O HABERLERİN ARDINDAN GELDİ

İran’ın ABD ile nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin yeniden başlayacağı haberlerinin ardından uyduyu fırlatması ise dikkat çekti.

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ABD YÖNETİMİ ENDİŞELİ

ABD yönetimi, uydu taşıyıcılarına nükleer başlık takabileceği gerekçesiyle Tahran’ın bu adımlarımdan endişe duyuyor.
İran, Ocak ayında da uzaya Simorg adlı roket fırlatmış ve roketin yeteri hıza ulaşamaması nedeniyle uydunun yörüngeye yerleşme görevi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. (İHA)

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İran
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