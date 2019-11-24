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İran destekli terörist grupların karargah olarak kullandığı okulda patlama: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 19:54 | Son Güncelleme

Deyrizor ilinin güneydoğusundaki Meyadin ilçesinde, İran destekli terörist grupların karargah olarak kullandığı okulda art arda yaşanan patlama soncunda 4 milis öldü

DEYRİZOR (AA) - Suriye-Irak sınırının yakınında Meyadin ilçesinde İran destekli terörist grupların karargah olarak kullandığı okulda meydana gelen patlamalar sonucu 4 kişi öldü.

AA muhabirinin bölgedeki güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Meyadin ilçesinde İran destekli Hizbullah terörist grubun karargah olarak kullandığı İbni Sina Okulu'nda art arda patlamalar yaşandı.

Nedeni henüz bilinmeyen patlamalar sonucu 4 milis yaşamını yitirdi.

İran destekli yabancı terörist grupların Deyrizor'a yerleşmelerine giden süreç, Nisan 2016'da rejimin Rusya'nın hava desteğiyle Humus'a bağlı Karyateyn ve Mart 2017'de Tedmur'u (Palmira) düzenlediği operasyonlar sırasında başlamıştı.

Bu gruplar, Suriye'de İdlib, Şam, Humus, Lübnan sınırı ve Deyrizor'da konuşlu bulunuyor.

İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını, önemli boru hatları ve ticaret yollarını korumak için yayılan gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, hüseyniyeler açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Deyrizor Hizbullah Okul

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