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İran devlet televizyonu hacklendi! Hamaney konuşurken bir anda...

09.10.2022 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran devlet televizyonu, İran Dini Lideri Ali Hamaney’in konuşmasının yayınlandığı esnada hacklendi. "Ali'nin Adaleti" adlı hacker grubu tarafından siber saldırı gerçekleşmesinin ardından birkaç saniye boyunca ekranda "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganı atılırken, İran Dini Lideri Hamaney’in yüzünün hedef alındığı ve alevler içinde yanan fotoğrafı ve "Yalancı Çoban" yazılı olan görüntüler izletildi.

İran devlet televizyonu hacklendi! Hamaney konuşurken bir anda...

İran devlet televizyonu rejim karşıtı bilgisayar korsanları tarafından siber saldırıya uğradı.

Devlet televizyonunda sunulan haber bülteni sırasında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konuşması yayınlanırken ekranda aniden gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Emini ile birlikte protestolar sırasında hayatını kaybettiği iddia edilen kadınların görüntüleri belirdi.

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"KADIN, HAYAT VE ÖZGÜRLÜK"

İran lideri Hamaney'i hedef alınmış şekilde gösteren ve "bize katılın ve ayağa kalkın" yazılı kısa süreli görüntüde, "kadın, hayat ve özgürlük" sloganları duyuldu.

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Daha önce de İran yönetimine karşı siber saldırılar düzenleyen "Adalet-i Ali" adlı siber korsanlar grubu Twitter hesabından saldırıyı üstlendi.

Yarı resmi İran Öğrenci Haber Ajansı (ISNA), söz konusu siber saldırıya ilişkin haberinde, "Bir hacker grubu tarafından saldırıya uğrayan devlet televizyonunun 21.00 haber bülteni kısa süre önce birkaç saniyeliğine kesildi." ifadelerini kullandı.

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ISNA, devlet televizyonunun daha önce de benzer saldırılara maruz kaldığına işaret ederek, televizyon kanalının güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini yazdı.

İran devlet televizyonu daha önce de benzer bir siber saldırıya uğramıştı. Ocak ayında televizyonun yayını sırasında ekranda birkaç saniyeliğine ülkede terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü liderlerine övgü içerikli görüntü yayınlanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı İran
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