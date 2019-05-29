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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi:

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 02:01 | Son Güncelleme

"ABD, İsrail ve onlarla birlikte hareket eden ülkelerin, çıkardıkları gerginliğin sonuçlarını da kabul etmeleri gerekiyor"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD, İsrail ve onlarla birlikte hareket eden bölge ülkelerinin, çıkardıkları gerginliğin sonuçlarını da kabul etmeleri gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığının sitesinden yapılan açıklamaya göre, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da bir araya gelen Arakçi, bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımları ve bölgedeki gelişmelerle ilgili olarak Arakçi, "Bölgede tam istikrar ve güvenlik, tüm ülkelerin ekonomik çıkarları ve ulusal güvenlikleri sağlandığı zaman gerçekleşir." dedi.

İran'ın bölgesel güvenlik için rolünü oynadığını ifade eden Arakçi, "ABD, İsrail ve onlarla birlikte hareket eden ülkelerin, çıkardıkları gerginliğin sonuçlarını da kabul etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ABD ile her türlü müzakere ihtimalini reddeden Arakçi, İran'ın önceliğinin bölge ülkeleriyle diyalog olduğunu ve Basra Körfezi'nde Bölgesel Diyalog Forumu gibi organizasyonlar ile Saldırmazlık Anlaşmasının komşu ülkeler arasındaki yapıcı muamele ve güven kanallarını tesis edebileceğini belirtti.

Görüşmeye ilişkin Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ikili ilişkiler ve ortak bölgesel sorunların ele alındığı ifade edildi.

Al Sani, iki ülke üst düzey yetkililerin bir araya gelmesi ve yapılan istişarelerden duyduğu memnuniyeti belirterek, bölgede hali hazırda yaşananlardan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Açıklamaya göre Arakçi, bölgenin istikrarı ve güvenliği için İran'ın Körfez ülkeleriyle bir diyaloga hazır olduğunu vurguladı.

Arakçi, Basra Körfezi ülkelerindeki temasları kapsamında Umman ve Kuveyt'i de ziyaret etmişti.

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İRAN - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi Katar

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