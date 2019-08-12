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İran Dışişleri Bakanı Zarif, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2019 10:49 | Son Güncelleme

Katar’da resmi ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Al Sani ile bir araya geldi.Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Doha’da temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Al Sani’nin bir araya geldiği belirtildi.

Katar’da resmi ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Al Sani ile bir araya geldi.
Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Doha’da temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Al Sani’nin bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak projelerin ve ilişkilerin ele alındığı ifade edildi.
Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Kurban Bayramı ve Orta Doğu’daki güncel gelişmeleri değerlendirmek için Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi yapmıştı.

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