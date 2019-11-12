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İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Avrupa'ya "nükleer anlaşma" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 09:52 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "Son 18 ayda (anlaşma kapsamında) yerine getirdiğiniz bir tane taahhüdünüzü gösterin"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma adımlarını eleştiren Avrupa Birliğinin (AB ), ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma adımlarına karşı ortak açıklama yayımlayan Avrupa ülkelerine tepki gösterdi.

Kendilerinin nükleer anlaşmaya tam bağlı olduklarını açıklayan ve İran'a "anlaşma koşullarına tam ve etkili bir şekilde uyma" çağrısında bulunan Avrupa ülkelerine hitaben Zarif, "Son 18 ayda yerine getirdiğiniz bir tane taahhüdünüzü gösterin." ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşmanın 36'ncı maddesine dayanarak anlaşmadaki taahhütlerini azalttıklarını belirten Zarif, İran'ın anlaşmayı korumak için çaba göstermesine karşılık Avrupa'nın oyalanma siyaseti yürüttüğünü savundu.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında 2015'te Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma imzalanmış ancak ABD bu anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmişti.

Tahran yönetimi de taraf ülkelerinin nükleer anlaşmada verdikleri sözleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle zenginleştirilmiş uranyum seviyesi ve ağır su stokunu artırma gibi adımlar atmıştı. İran bu kapsamda geçen hafta Kum kentindeki Fordo tesisinde 1044 santrifüje gaz enjekte etmeye başlamıştı.

İngiltere, Fransa, Almanya ve AB, İran'ı nükleer anlaşmaya aykırı adımlarını geri almaya çağırdı.

İran, nükleer anlaşma metninde, "Yaptırımların geri getirilmesi halinde ya da taraflardan birinin anlaşmadaki sorumluluklarını yerine getirmediği durumda İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini tamamen ya da kısmen durdurabileceğini" ifade eden 26 ve 36'ncı maddeyi esas aldığını belirtiyor.

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif AB İRAN

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