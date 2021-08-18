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İran İçişleri Bakanlığı: Afgan mültecilerin ülkeye girişine izin vermeyeceğiz

18.08.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran İçişleri Bakanlığı, Afgan mültecilerin ülkeye girişinin engelleneceğini açıkladı. İran İçişleri Bakanlığı Sınır İşleri Genel Müdürü Hüseyin Kasımi yaptığı açıklamada, Afganistan sınırında konuşlu güvenlik güçlerine "İran'a girmek isteyen Afganları engellemeleri" talimatı verildiğini söyledi.

İran İçişleri Bakanlığı: Afgan mültecilerin ülkeye girişine izin vermeyeceğiz

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına konuşan Kasımi, Taliban'ın ülke yönetimini kontrolüne aldığı Afganistan'daki gelişmeler dikkate alınarak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla Afganistan sınırının ciddi kısıtlamalara tabi tutulduğunu ifade etti.

Kasımi, bu kapsamda Güney Horasan, Sistan-Beluçistan ve Rezevi Horasan eyaletlerinde konuşlu güvenlik güçlerine "İran'a girmek isteyen Afganları engellemeleri" talimatı verildiğini kaydetti.

Afganistan'ın sınır komşusu İran, 800 bini kayıtlı olmak üzere yaklaşık 3 milyon Afgan vatandaşına ev sahipliği yapıyor.

Taliban'ın ülke yönetimine hakim olmasının ardından birçok Afgan ülkelerinden kaçmaya başlamıştı.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan İran Taliban
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