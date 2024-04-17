İran ile İsrail arasında sular durulmuyor! Hamaney'in temsilcisinden çok sert sözler: 'İsrail'in kulağını çektik'

1 Nisan tarihinde İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğunu hedef alması üzerine İran'dan 'cezalandıracağız' mesajı gelmişti. O mesajdan sonra tüm dünya İran'ın yapacağı hamleyi merakla beklemeye başlamıştı. İran'ın hamlesi füze ve İHA'larla saldırmak oldu. Onlarca füze ve İHA ile İsrail'e saldıran İran, saldırının bir cevap niteliği taşıdığını ifade etmişti.

Savaş tamtamlarının çaldığı bölgede CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, İran'ın dini lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Seyyid Muhammed Ali Al-i Haşim ile röportaj gerçekleştirdi.

"İRAN ORDUSU HER ZAMAN HAZIR"

Öztürk'ün yönelttiği sorulara cevaben Haşim, "Bir ülkenin çevresine saldırı yapmak, ülkenin kendi toprağına saldırı yapmaktır. O yüzden bizim askerlerimizi şehit etti. Bunun karşısında bizim saldırımızı gördü. İsrail saldırı yaparsa daha sert karşılığını görür. Tüm Müslümanlar İran'a destek veriyor. İran ordusu her zaman hazır" ifadelerini kullandı.

"SALDIRI YAPARLARSA DAHA SERT KARŞILIK VERİRİZ"

İsrail'in kulağını çektiklerini belirten Haşim, "Hiçbir şey olmayacak. Biz hiç korkmuyoruz. Biz biliyoruz, saldırı yapamazlar. Eğer yaparlarsa biz hazırız. Daha sert karşılık veririz. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan füze ve İHA'larımız var" şeklinde konuştu.







