İran ile Pakistan sınırda ortak askeri güç kuracak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, terörizmle mücadele için Pakistan ile sınırda ortak askeri güç kuracaklarını söyledi. Resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a gelen Pakistan Başbakanı İmran Han, tarihi Sadabat Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından resmi törenle karşılandı. Ruhani ile Han başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmenin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenledi. Ruhani, Tahran ile İslamabad'ın ortak askeri güç kuracağını belirterek, "İran-Pakistan sınırında güvenliğin sağlanması ve terörizmle daha etkin mücadele edilmesi için iki ülke sınır muhafızları ve istihbarat birimlerinin yer alacağı 'Acil Müdahale Gücü' olarak görev yapacak bir askeri birim kurulması konusunda anlaştık." dedi. Beluçistan bölgesinde yaşanan terör olaylarına da değinen Ruhani, şöyle devam etti: "Geçen aylarda İran-Pakistan sınırında teröristlerin acımasız saldırılarına şahit olduk. Pakistan, insanlık dışı eylemlerde bulunan grupları terörist ilan etti ve onlarla terörizm çerçevesinde mücadele edecek." Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER En çok zengin bu kentte! Aydın'da CHP ve İYİ Partililer Kılıçdaroğlu'na saldırıyı kınadı Şenlik havasında bisiklet keyfi

Pakistan Başbakanı Han'ın kendilerine "hiçbir koalisyonda yer almadıkları ve almayacaklarını" söylediğini aktaran Ruhani, bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. - "Üçüncü bir ülkenin, İran ile Pakistan arasındaki ilişkileri etkileme gücü yok" Ruhani, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni adımlar attıklarını belirterek, "İran ve Pakistan ikili ilişkileri geliştirmeye kararlı. Üçüncü bir ülkenin, İran ile Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşliğe dayanan ilişkileri etkileme gücü yok." ifadelerini kullandı. Ticari ve ekonomik ilişkiler noktasında iki ülke arasında iyi bir potansiyel olduğunu ve bunun için ortak bir komisyon kurulacağını söyleyen Ruhani, şunları kaydetti: "İran, Pakistan'ın petrol ihtiyacını karşılamaya ve daha önce kararlaştırılan boru hattını döşemeye hazırdır. İran, hâlihazırda Pakistan'a elektrik ihraç ediyor. Pakistan Başbakanı bugünkü toplantıda bunu 10 katına çıkaracaklarını söyledi." - "Türkiye tren hattının Pakistan'a kadar uzatılmasını istiyoruz" Ruhani, Pakistan'ın Gwadar ve İran'ın Çabahar limanları arasında daha fazla iş birliği olmasından yana olduklarına dikkati çekerek, tren yolu ile bu iki liman arasındaki irtibatın geliştirilebileceğini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, şöyle devam etti: "Türkiye, İran ve Pakistan Ekonomik İşbirliği Teşkilatını kurdu ve bu üç ülkenin ilişkileri geçmişte de iyiydi. Bugün de bu üç ülkenin ilişkilerinin gelişmesini istiyoruz. Türkiye tren hattının Pakistan'a kadar uzatılmasını ve bu şekilde Avrupa'nın Asya ve Çin'e bağlanmasını arzu ediyoruz." Ruhani ayrıca Han'ın kendisini Pakistan'a davet ettiğini belirterek en kısa sürede bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştireceğini aktardı. - "Terörizm Pakistan'a çok zarar veriyor, son 12-13 yılda 70 bin kurban verdik" Öte yandan Pakistan Başbakanı İmran Han terörizm meselesinin iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların artmasına neden olduğunu belirtti. Han, "Terörizm Pakistan'a çok zarar veriyor, son 12-13 yılda teröre 70 bin kurban verdik. Pakistan'daki tüm siyasi taraflar olarak milis grupların topraklarımızdan başka ülkelere terör saldırıları düzenlemesine izin verilmemesi gerektiği konusunda ortak fikir birliğine vardık." diye konuştu. İran ile Pakistan'ın Afganistan'daki barış ve istikrarın temini için etkili bir rol oynayabileceğine dikkati çeken Han, şu değerlendirmede bulundu: