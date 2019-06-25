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"İran ile savaş istemiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 23:00 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper: - "İran ile savaş istemediğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. ABD, İran ile savaşmayı değil, diplomasi yolunu tercih ediyor" - "İran konusunda endişeli olan ve olması gereken tüm ülkeler beraber hareket etmeli"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, İran ile savaşmak istemediklerini ve yaşanan gerginliğin diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Yeni atanan Savunma Bakan Vekili Esper, Belçika'nın başkenti Brüksel'e giderken uçakta bulunan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, son zamanlarda İran ile yaşanan gerilime ilişkin düşünceleri sorulan Esper, "Öncelikle İran ile savaş istemediğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. ABD, İran ile savaşmayı değil, diplomasi yolunu tercih ediyor." ifadesini kullandı.

Esper, İran'ın diplomasiye yönelmesi konusunda herkesin beraber çalışması gerektiğin, son zamanlardaki gelişmelerin sadece İran ve ABD arasında yaşanan bir gerilim olmadığını ve daha geniş bir coğrafyayı ilgilendirdiğini belirtti.

Amaçlarının, Tahran yönetimi ile daha önce yapılandan daha iyi bir anlaşma sağlamak olduğunu da söyleyen Esper, diğer ülkelere de bu konuda İran'a baskı yapması için çağrıda bulundu.

Bunun, İran'a karşı bir koalisyon çağrısı olup olmadığı yönündeki bir soruya Esper, "Evet ama askeri anlamda değil, fikir birliği ve diplomasi eksenli bir koalisyon. İran konusunda endişeli olan ve olması gereken tüm ülkeler beraber hareket etmeli." cevabını verdi.

- ABD-İran gerilimi

ABD'nin mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik, perşembe günü İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmandı.

İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken, ABD ise uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıkladı.

ABD yönetimi, İHA'nın düşürülmesinin ardından dün, İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirdi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta içinde ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper İRAN

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