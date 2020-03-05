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  4. İran'ın eski Dışişleri Bakan Vekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İran'ın eski Dışişleri Bakan Vekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2020 23:21 | Son Güncelleme

İran'ın Eski Şam Büyükelçisi, Dışişleri Bakan Vekili ve Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Şeyhulislam (67), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İran'ın eski Dışişleri Bakan Vekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İran devlet televizyonunun haberine göre, bir süredir İran'daki Dünya İslam Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Şeyhulislam, bu akşam Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü başkent Tahran'daki Mesih Danişver Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Milletvekilliği, Şam Büyükelçiliği, Dışişleri Bakan Vekili ve Meclis Başkanı Danışmanı görevlerinde bulunan Şeyhulislam, 4 Kasım 1979'daki ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgalinde de aktif rol oynayan isimlerden biri olarak biliniyor.

(AA)

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İRAN koronavirüs

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