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  4. İran'ın vurduğu ABD üslerinin son halleri görüntülendi

İran'ın vurduğu ABD üslerinin son halleri görüntülendi

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 20:54 | Son Güncelleme

İran'ın, ABD'nin Irak'ta bulunan El Esad Hava Üssüne yönelik düzenlediği füze saldırılarından yeni görüntüler geldi.

İran'ın vurduğu ABD üslerinin son halleri görüntülendi

CNN’de yer alan habere göre, görüntülerde İran’ın hava saldırıları sonrası hasar gören bölgeler yer alıyor.

Planet Labs’tan alınan uydu görüntülerinde 4 binanın ve uçak pistinin ağır hasar aldığı görülüyor.

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İran’ın saldırısı sonrası bugün ilk kez kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, “Saldırılarda ABD zayiat vermemiştir. Sadece minimal bir hasar oluşmuştur. Erken uyarı sistemimiz sayesinde hiçbir Iraklı ya da ABD askeri hayatını kaybetmedi. ” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN ABD üssü füze saldırısı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
balistik füze de füze. füze de fuze. Ulan bizim sihalar bile bundan daha etkili be. adamlar izliyorlar kardeşim dünyayı. senin her adımını biliyorlar. erkenden uyariyorlar. bunu İranlı yetkililerin bilmediğini sanmıyorum. ama böyle saldırılardan sonra düşmanın derki. amaaaa bunların gücü bumuydu.
okadar hedefin içinde karavana atmakta ayrı başarı. Baya ugraşmışlar belliki
İran teknoloji özürlü.anca çene
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