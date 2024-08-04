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İran-İsrail savaşı başlıyor mu? ABD'li komutan apar topar Orta Doğu'ya geldi... İki ülke alarma geçti, saldırı için tarih verdiler

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.08.2024 11:15
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Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikastle öldürülmesi sonrası bölgedeki gerilim adeta zirve yaptı. Hizbullah ve İran'ın İsrail'e yönelik misilleme tehditleri sürerken ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla, Pazar sabahı erken saatlerde Orta Doğu'ya geldi. Axios'a konuşan üç ABD'li ve İsrailli yetkili, saldırının yarın (Pazartesi) gerçekleştirilebileceğini söylerken; ABD ve İsrail'in de hazırlıklara başladığı iddia ediliyor.

İran-İsrail savaşı başlıyor mu? ABD'li komutan apar topar Orta Doğu'ya geldi... İki ülke alarma geçti, saldırı için tarih verdiler

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı yüksek güvenlikli komplekste düzenlenen suikast sonucu öldürüldü. İran, söz konusu saldırının dışarıdan atılan bir füzeyle gerçekleştiğini açıkladı. Saldırıdan sorumlu olarak tutulan İsrail'e yönelik tehditler ise peş peşe geldi. Lübnan ve İran cephesinden gelen tehditlerin ardından, bölge diken üstünde beklemeye geçti.

"İRAN, İSRAİL'E HER AN SALDIRABİLİR"

Söz konusu misilleme saldırılarının ne zaman gerçekeleşeceği merak edilirken; Washington ve Kudüs'teki yetkililer, İran ve vekillerinin, Hizbullah askeri şefi Fuad Şukr ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesine misilleme olarak İsrail'e her an saldırabileceğini düşünüyor.

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ABD'Lİ KOMUTAN ORTA DOĞU'YA GELDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla, Hizbullah ve İran'ın İsrail'e yönelik tehditleri sonrasında Pazar sabahı erken saatlerde Orta Doğu'ya geldi.

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SALDIRI İÇİN TARİH VERDİLER

Axios'a konuşan üç ABD'li ve İsrailli yetkili, saldırının yarın (Pazartesi) gerçekleştirilebileceğini açıkladı ve İsrail ve ABD'nin savunma hazırlıklarına başladıklarını duyurdu.

Pentagon, Cuma günü yaptığı açıklamada, Orta Doğu'ya bir savaş uçağı filosu göndereceğini ve bölgede bir uçak gemisi bulundurarak, İsrail'i savunmak ve ABD askerlerini korumak için Amerikan askeri varlığını artıracağını açıkladı.

ABD'li yetkililer, İran'ın olası bir misillemesinin, 13 Nisan'da İsrail'e düzenlenen saldırı gibi olmasını bekliyor ancak kapsamının daha geniş olabileceği ve saldırının Hizbullah'ı da içerebileceğini düşünüyor.

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İSRAİL'DE BIÇAKLI SALDIRI

Öte yandan İsrail'de başkent Tel Aviv'in güneyindeki Holon kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda bir İsraillinin öldüğü, ikisi ağır 3 kişinin yaralandığı, polisin saldırı şüphelisi Filistinliyi ateş açarak "etkisiz hale getirdiği" belirtildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Aviv'in güneyindeki Holon kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir İsrailli öldü, ikisi ağır 3 kişi yaralandı.Polisin saldırı şüphelisini ateş açarak "etkisiz hale getirdiği" belirtildi ancak sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

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İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamaya göre, saldırıda bir İsrailli öldü, ikisi ağır üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İsrail polisinin ateş açtığı kişinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan bir Filistinli olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Hamas abd
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