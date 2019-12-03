İran Meclis Başkanı Laricani: "Yemen meselesinin gizli boyutları var"

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Yemen meselesinin gizli boyutları olduğunu ve diğer meselelerin ele alınması için öncelikle ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) göre, dün akşam Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile bir araya gelen Laricani, sorunların bertaraf edilmesi için bölge ülkelerinin birbirleriyle yakın ilişkide olması gerektiğini belirtti.

Yemen meselesinin müzakereyle çözülmesi temennisinde bulunan Laricani, "Yemen meselesinin gizli boyutları var. Öncelikle ateşkes gerçekleşmeli ve sonrasında diğer meseleler ele alınmalı. Karşı taraf, sorunu zorla çözemeyeceğini bilmelidir." görüşlerini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı bir düşmanlığı olduğunu savunan Laricani, "ABD'nin mantıksız tutumu ve İran'ın petrol satışını sıfıra indirme çabası etkisiz kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Umman Dışişleri Bakanı Bin Alevi de bölgedeki krizlerin bertaraf edilmesi için doğan fırsatların değerlendirilmesi gerektiğine belirtti.