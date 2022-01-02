İran sınırında kahreden olay! Çoraplarını çocuklarının ellerine geçirmiş, ayaklarını poşete sarmış

Türkiye'ye İran üzerinden yasa dışı yollarla iki çocuğu ile birlikte geçmeye çalışan Afgan kadın, dondurucu soğuğa dayanamayıp yaşamını yitirdi. Annenin ölmeden önce çocuklarının ellerine çoraplarını geçirdiği, kendi ayaklarını ise poşete sardığı öğrenildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada olayın Türkiye sınırları içinde gerçekleşmediği belirtildi.

SOĞUĞA DAYANAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Türkiye sınırına yakın İran'a bağlı Belesur köyünde yaşandı. Türkiye'ye 8-9 yaşlarındaki iki çocuğuyla girmek isteyen Afgan kadın, soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti. Türkiye sınır hattına yakın olan İran'a bağlı Belesor köyünde köylüler tarafından çekilen görüntülere annenin ölmeden önce çocuklarının ellerine çoraplarını geçirdiği ortaya çıktı. Annenin ayaklarının ise poşetle sarılı olduğu görüldü. Soğuktan elleri şişen iki çocuğa köylüler yardım etti.

VAN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayla ilgili Van Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"01.01.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından Türkiye-İran sınırından geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü, çocuklarının ise köye sığınarak kurtuldukları şeklindeki paylaşım yapılmıştır.Bunun üzerine yapılan araştırma ve incelemede kolluk birimlerimize intikal eden ya da tespit edilen bir hadisenin olmadığı ve haberde adı geçen bölgelerin birbiriyle çeliştiği tespit edilmiştir. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile birlikte bu üzücü olayın ülkemiz sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti’ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur adlı bir köyde gerçekleştiği ve şahısların köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirlenmiştir."

Kaynak: DHA

