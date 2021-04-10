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İran uranyum zenginleştirmek için yeni santrifüjlerini devreye soktu

10.04.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 10 kat daha fazla uranyum üretebilen 146 adet IR6 santrifüjlerinin Natanz nükleer tesislerinde üretimine başlanması için talimat verdiğini açıkladı.

İran uranyum zenginleştirmek için yeni santrifüjlerini devreye soktu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ulusal Nükleer Teknoloji günü nedeniyle yaptığı konuşmada, yeni nesil gelişmiş santrifüjlerin devreye sokulması talimatını verdiğini duyurdu.

10 KAT DAHA FAZLA URANYUM ZENGİLEŞTİREBİLECEK

Ruhani, diğer santrifüjlere göre 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirebilen 146 adet IR6 santrifüjlerinin Natanz nükleer tesislerinde üretimine başlanacağını söyledi. Ruhani konuşmasında, “Yeni nesil santrifüjler öncekilere göre 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirebiliyor. IR9 santrifüjlerini üretebilecek kapasiteye de sahibiz” dedi.

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"FAALİYETLERİMİZ ASKERİ DEĞİL, BARIŞÇILDIR"

Nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu vurgulayan Ruhani, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) bağlı oldukları belirterek, “Biz nükleer enerjiyi tıptan tarıma birçok alanda kullanmak istiyoruz. Nükleer faaliyetlerimiz askeri değil, barışçıldır” ifadesini kullandı. (İHA)

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