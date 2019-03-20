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"İran üzerindeki baskı işe yarıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 21:53 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "Başkan Trump, İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini söyledi ve dediğini yaptı. İran üzerindeki baskı işe yarıyor fakat bunu genişletmeliyiz, aramızdaki iş birliğiyle bu olacaktır" - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: "Filistin ile İsrail arasında kalıcı barışın sağlanması için bölgede samimi bir diyalog ve karşılıklı fikir alış verişinin desteklenmesi gerekiyor"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesine işaret ederek, İran üzerindeki baskının işe yaradığını söyledi.

Netanyahu, bölgesel tur kapsamında İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde görüştü.

Görüşmenin ardından Pompeo ile ortak basın toplantısı düzenleyen Netanyahu, ABD yönetiminin İran'a karşı attığı adımlardan övgüyle bahsederken, uluslararası toplumun İran ile mücadelede daha fazla adım atması gerektiğini dile getirdi.

İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür eden Netanyahu, "Başkan Trump, İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini söyledi ve dediğini de yaptı. İran üzerindeki baskı işe yarıyor fakat bunu genişletmeliyiz, aramızdaki iş birliğiyle bu olacaktır." diye konuştu.

Netanyahu ayrıca uluslararası topluma işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı olarak" tanımaları çağrısı yaptı.

- "İsrail-Filistin barışı için samimi diyalog gerekli"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise Washington ile Tel Aviv arasındaki yakın ilişkiye değinerek, ülkesinin İsrail'in en iyi dostu olduğunu ifade etti.

Konuşmasında İran'ı hedef alan ve Tahran yönetiminin İsrail'i yok etme çağrısı yaptığını dile getiren Pompeo, bu tehditlere karşı ABD'nin İsrail'in yanında yer aldığını kaydetti.

Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaya da değinen Pompeo, "Filistin ile İsrail arasında kalıcı barışın sağlanması için bölgede samimi bir diyalog ve karşılıklı fikir alış verişinin desteklenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- Pompeo Doğu Akdeniz gazı için düzenlenen üçlü zirveye de katıldı

Kuveyt ziyaretinin ardından bölge turu kapsamında bugün İsrail'e gelen Pompeo, Netanyahu’yla görüşmesinin arından Batı Kudüs'te yapılan, Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya ulaştırılmasını hedefleyen "East-Med" projesinin ele alınacağı, İsrail-Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üçlü zirvesine katıldı.

Başbakan Netanyahu ev sahipliğinde yapılan üçlü zirveye Pompeo’nun yanı sıra Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da katıldı.

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ABD Binyamin Netanyahu israil Mike Pompeo

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