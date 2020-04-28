HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran ve İspanya'da koronavirüs ölüm artış hızında yavaşlama!

İran ve İspanya'da koronavirüs ölüm artış hızında yavaşlama!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2020 12:49 | Son Güncelleme

Son günlerde koronavirüsten kaynaklı ölü sayısı artışında düşüş yaşayan İspanya ve İran'dan umutlandıran haberler gelmeye devam ediyor.

İran ve İspanya'da koronavirüs ölüm artış hızında yavaşlama!

Son dakika haberine göre, İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 5 bin 877'ye yükseldi.

Ülkede ölüm artış hızında yavaşlama devam ederken, dün 96 kişi hayatını kaybetmişti.

İSPANYA'DA DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün İspanya’daki bilançosu azalıyor. İspanya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 301 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu da İspanya’da günlük bazla ölü sayısında düşüş olduğunu gösterdi.

Ülkede ölenlerin toplam sayısı ise 23 bin 822’ye yükseldi. Toplam vaka sayısının 210 bin 773’e çıktığı açıklandı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü
Tatil planı yapanlar dikkat! Kritik uyarı geldiTatil planı yapanlar dikkat! Kritik uyarı geldi
Koronavirüsün Türkiye’deki ayak iziKoronavirüsün Türkiye’deki ayak izi
Anahtar Kelimeler:
İRAN koronavirüs İspanya

En Çok Okunan Haberler

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

'Polisler iğrençsin dedi!' Bakan Soylu açıklaması

'Polisler iğrençsin dedi!' Bakan Soylu açıklaması

Resmi Gazete yayımlandı: Araç alım satımda yeni dönem

Resmi Gazete yayımlandı: Araç alım satımda yeni dönem

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Antalya’da genç kadının feci ölümü! Fotoğraf çektirirken...

Antalya’da genç kadının feci ölümü! Fotoğraf çektirirken...

Mahkeme Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi

Mahkeme Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

Playstation 4

Playstation 4

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
Bill Gates'ten çok önemli aşı açıklaması

Bill Gates'ten çok önemli aşı açıklaması

ABD Ankara Büyükelçisi: Türkiye'ye bağış için teşekkür ediyorum

ABD Ankara Büyükelçisi: Türkiye'ye bağış için teşekkür ediyorum

O eyalette tedavi gören hasta kalmadı

O eyalette tedavi gören hasta kalmadı

Florida sahilleri koronavirüs salgını dinlemedi

Florida sahilleri koronavirüs salgını dinlemedi

Araştırma: Covid-19 hastaları ömürlerinden 10 yıl kaybediyor

Araştırma: Covid-19 hastaları ömürlerinden 10 yıl kaybediyor

'Kim Jong-un için cenaze töreni provası yapılıyor' iddiası

'Kim Jong-un için cenaze töreni provası yapılıyor' iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.