İran ve İspanya'da koronavirüs ölüm artış hızında yavaşlama!

Son dakika haberine göre, İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 5 bin 877'ye yükseldi.

Ülkede ölüm artış hızında yavaşlama devam ederken, dün 96 kişi hayatını kaybetmişti.

İSPANYA'DA DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR



Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün İspanya’daki bilançosu azalıyor. İspanya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 301 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu da İspanya’da günlük bazla ölü sayısında düşüş olduğunu gösterdi.

Ülkede ölenlerin toplam sayısı ise 23 bin 822’ye yükseldi. Toplam vaka sayısının 210 bin 773’e çıktığı açıklandı.



