HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran, Viyana toplantısı sonrası ABD yaptırımlarının kaldırılmasını istedi

İran, Viyana toplantısı sonrası ABD yaptırımlarının kaldırılmasını istedi

09.04.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana toplantısının ardından ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtti.

İran, Viyana toplantısı sonrası ABD yaptırımlarının kaldırılmasını istedi

Zarif, toplantıdan sonra sosyal medya hesabı Twitter'dan konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu yaptırımların nükleer anlaşmaya ters olduğunu ve tüm ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini vurgulayan Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"İran, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) riayet etmeyi öngören mantıklı bir yol öneriyor. Önce, krizin nedeni olan ABD tüm yükümlülüklerine dönmeli. İran da hızlı doğrulamanın ardından karşı adımını atacak."

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelen Avrupa Birliği (AB), Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşü, İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve anlaşmanın tam olarak uygulanması konularını ele aldı.

Taraflar ilk olarak 6 Nisan Salı günü Viyana'da bir araya gelmişti. Bugün devam eden toplantıların gelecek hafta da süreceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Korona yoğun bakımında korkunç cinayet!Korona yoğun bakımında korkunç cinayet!
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
İran

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.