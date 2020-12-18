İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

İran'ın Natanz kentinde inşa ettiği nükleer tesiste Temmuz ayında patlama meydana gelmişti. Tahran yönetimi yapılan incelemelerin ardından saldırının sabotaj olduğunu duyurmuştu.

Ayrıca inşaat alanının etrafında hava savunma sistemlerinin de olduğu belirtildi.

İran'ın yerin altına inşaa ettiği tesisin aynı zamanda dağlar tarafından korunduğu da belirtildi. Tahran yönetiminin olası hava saldırılarına karşı korumayı artırmayı hedeflediği ifade edildi.

İran, Fordo kentinde yeni bir nükleer tesis in inşaasına başladı. Uydu gözlemi yapan Maxar Technologies'ten alınan fotoğraflara göre yeni nükleer tesis Fordo kentinde yapılıyor.

ABD merkezli Associated Press, Washington -Tahran ilişkilerinde gerilime neden olabilecek yeni bir iddiayı haberleştirdi.

2015'te imzalanan anlaşmayla İran Fordo'daki tesislerde uranyum zenginleştirmesi yapmayacağını taahhüt etmişti.

İran anlaşmayla yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirmesi yapmayı kabul ediyordu. Son raporlara göre ülkede uranyum zenginleştirme oranları yüzde 4.5'e kadar yükseldi. Ancak atom bombası ya da diğer nükleer silahların yapılabilmesi için uranyumun yüzde 90 oranında zenginleştirilmesi gerekiyor.

Öte yandan İran meclisi ay başında uranyumun yüzde 20'ye kadar zenginleştirilmesine izin veren bir tasarıyı kabul etti. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve kabinesi mecliste geçen yasaya itiraz ettiklerini duyurmuştu.

İRANLI NÜKLEER BİLİMCİYE SUİKAST

Tasarı İran'ın nükleer programını kuran bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından kabul edilmişti.

Korumalarıyla birlikte seyahat halindeyken öldürülen Fahrizade için Tahran yönetimi İsraili işaret etmişti. İsrail saldırıya dair iddiaları reddetti ancak Tel Aviv yönetimi İran'ın nükleer faaliyetlerini ve iş gücünü hedef alan bir dizi saldırıya imza attığı biliniyor.