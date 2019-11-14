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İran’da Afgan sığınmacıları taşıyan araçlar çarpıştı: 28 ölü, 26 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 11:42 | Son Güncelleme

İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Afgan göçmenleri taşıyan iki aracın çarpışması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.Kaza, İran’ın güneydoğusunda bulunan Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ile Haş kentleri arasında gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi.

İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Afgan göçmenleri taşıyan iki aracın çarpışması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Kaza, İran’ın güneydoğusunda bulunan Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ile Haş kentleri arasında gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Afganistan uyruklu göçmenleri taşıyan iki araç çarpıştı. İran Acil Yardım Kurumu, çarpışan araçlarda düzensiz Afgan göçmenlerin bulunduğunu ve 28 kişinin öldüğünü, 26 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

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