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İran'da döviz kurlarını yayınlayan internet sitelerine erişim engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 12:16 | Son Güncelleme

İran'da döviz piyasaları hakkında "halka doğru olmayan bilgiler yayan ve gerçek dışı kur fiyatları açıklayan" 17 internet sitesine erişim engeli getirildi

İran'da döviz piyasaları hakkında "halka doğru olmayan bilgiler yayan ve gerçek dışı kur fiyatları açıklayan" 17 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Tahran Başsavcısı Abbas Cafer Devletabadi, basına yaptığı açıklamada, son haftalarda serbest piyasadaki anlık döviz kurlarını yayınlayarak döviz piyasasında sorunlara yol açtığı öne sürülen 17 internet sitesine erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Devletabadi, söz konusu internet sitelerinden döviz piyasaları hakkında halka doğru olmayan bilgiler aktarıldığı ve gerçek dışı kur fiyatları açıklandığı gerekçesiyle bu kararın alındığını ifade etti.

İran'da nisan ayında döviz kurlarında bir anda yaşanan dramatik artış nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararını almış ve serbest piyasada alım-satımı yasaklamıştı. Doların sabitlenmesi sonrasında serbest piyasada kur fiyatlarındaki artış devam etmiş ve döviz bürolarındaki kur fiyatları özel internet siteleri tarafından halka aktarılmıştı.

İranlı yetkililer, bazı internet sitelerini döviz kurlarını olduğundan yüksek göstererek ülkedeki döviz krizini alevlendirmekle suçlamıştı.

Ülkede geçen hafta 19 bin tümen seviyelerini gören 1 ABD doları, dün 10 bin 500 tümene kadar inmişti. Şu anda dolar kuru 14 bin tümen seviyelerinde seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi

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