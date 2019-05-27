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İran'da Sünnilere yönelik hakarete tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 12:27 | Son Güncelleme

İran Meclisi Sünni Grubu üyesi ve Türbet Cam Milletvekili Celil Rahimi Cihanabadi, devlet televizyonunda Sünnilere yönelik hakareti eleştirdi - Sünnilere hakaretin faili meddah Ahmed Kademi hakkında soruşturma başlatılırken Kanal Müdürü Cevad Ramazannejad görevinden alındı

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Sünni Grubu üyesi ve Türbet Cam Milletvekili Celil Rahimi Cihanabadi, devlet televizyonunda Sünnilere yönelik hakarete tepki gösterdi.

İran Meclisi'nde milletvekillerine hitap eden Cihanabadi, "Bu ülkede Ehli Sünnete yönelik hakaretler daha ne zamana kadar sürecek?" şeklinde eleştirdi.

Kur'an-ı Kerimden okuduğu ayetlerle Peygamberin eşi (Hazreti Ayşe) ve sahabelerine yönelik hakaretleri eleştiren Cihanabadi, "Bir İslam ülkesinde (İran) bu hakaretler ne zaman duracak. Bu ülkenin para ve vergisinden istifade eden devlet televizyonuna ülkenin birliğine zarar vermesine nasıl göz yumulur. Niçin Sünnilere ve 1 milyar 400 milyon Müslümana hakaret ediliyor?" ifadelerini kullandı.

Devlet televizyon kurumunun ülke lideri Ali Hamaney'e bağlı bir kuruluş olduğuna işaret eden Cihanabadi, Hamaney'i, ülke güvenliğini tehlikeye sokan bu konuda gereğini yapmaya çağırdı.

- Savcılık hakarete soruşturma başlattı

Öte yandan, Sünnilere hakaretin faili meddah Ahmed Kademi, dün, Tahran Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere çağrılırken, 5'inci Kanal Müdürü Cevad Ramazannejad görevden alındı.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın kız kardeşi Pervin Ahmedinejad'ın damadı da olan Kademi, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Devlet Televizyonu Genel Müdürü Abdulali Ali Asgari talimatıyla 5'inci Kanal Müdürü Cevad Ramazannejad görevinden alındı.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hasan'ın doğum günü nedeniyle 21 Mayıs'ta İran devlet televizyonunda yayımlanan programda İslam halifeleri Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman ile Hazreti Muhammed'in eşi Hazreti Ayşe'ye hakaret edilmişti.

İran Meclisindeki Sünni Grubu üyesi 17 milletvekili, ülke lideri Ali Hamaney'e mektup yazarak devlet televizyonunda Sünnilere yönelik hakaretlerle ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını istemişti.

Ülkede tüm televizyon ve radyo yayıncılığını tekelinde bulunduran Devlet Radyo Televizyon Kurumunun (IRIB) başkanı, anayasaya göre ülke lideri Ali Hamaney tarafından atanıyor. İran'da özel radyo ve televizyon kanalı ise bulunmuyor.

İran'da Ehlibeyt ve başta Hazreti Hüseyin olmak üzere 12 İmam'ın üstün vasıfları ve çektikleri sıkıntıları ilahi ve şiirlerle anlatan kimselere "meddah" veya "ruzehan" denir.

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