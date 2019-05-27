İran'da Sünnilere yönelik hakarete tepki

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Sünni Grubu üyesi ve Türbet Cam Milletvekili Celil Rahimi Cihanabadi, devlet televizyonunda Sünnilere yönelik hakarete tepki gösterdi.

İran Meclisi'nde milletvekillerine hitap eden Cihanabadi, "Bu ülkede Ehli Sünnete yönelik hakaretler daha ne zamana kadar sürecek?" şeklinde eleştirdi.

Kur'an-ı Kerimden okuduğu ayetlerle Peygamberin eşi (Hazreti Ayşe) ve sahabelerine yönelik hakaretleri eleştiren Cihanabadi, "Bir İslam ülkesinde (İran) bu hakaretler ne zaman duracak. Bu ülkenin para ve vergisinden istifade eden devlet televizyonuna ülkenin birliğine zarar vermesine nasıl göz yumulur. Niçin Sünnilere ve 1 milyar 400 milyon Müslümana hakaret ediliyor?" ifadelerini kullandı.

Devlet televizyon kurumunun ülke lideri Ali Hamaney'e bağlı bir kuruluş olduğuna işaret eden Cihanabadi, Hamaney'i, ülke güvenliğini tehlikeye sokan bu konuda gereğini yapmaya çağırdı.

- Savcılık hakarete soruşturma başlattı

Öte yandan, Sünnilere hakaretin faili meddah Ahmed Kademi, dün, Tahran Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere çağrılırken, 5'inci Kanal Müdürü Cevad Ramazannejad görevden alındı.