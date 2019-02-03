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İran'da yolsuzluk çetesi çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 14:33 | Son Güncelleme

İran'da yolsuzluk çetesi çökertildi

İran'ın Yezd kentinde petrokimya sektöründe yolsuzluk yapan bir çetenin çökertildiği, üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İran İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, Yezd şehrinde petrokimya alanında 73 paravan şirket kurarak devletin sübvansiyonuyla aldıkları ham maddeyi serbest piyasada yüksek fiyata satarak haksız kazanç elde eden çetenin çökertildiği ve olayla ilgili üç kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İran'da altın piyasasını manipüle etmek için altın stoklamakla suçlanan Vahid Mazlumin ve iş birlikçisi olduğu belirtilen Muhammed İsmail ile dolandırıcılık çetesi kurduğu ve çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen Hamid Rıza Bakıri Dermeni, 2018'in son aylarında idam edilmişlerdi.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Tahran Yolsuzluk

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