İran’dan ABD’li 10 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aralarında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) da yer aldığı 4 kuruluş ve 10 kişinin "terörist faaliyetleri kışkırtma" suçundan yaptırım listesine eklendiği belirtildi. Kişi ve kuruluşların, "insan haklarına karşı faaliyetler" yürüttüğü ve İran’ın "içişlerine karıştıkları" dolayısıyla yaptırım listesine dahil edildiği de ifade edildi.

Yaptırım uygulanacak kişiler arasında ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) General Michael Kurilla da yer aldı. Listedeki kişilerin İran’a girişleri yasaklanırken, İran’daki bankalarda bulunan hesapları da donduruldu.

ABD YAPTIRIM UYGULAMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’da polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümünün ardından ülke çapında gerçekleşen protestoları şiddetle engellemeye çalışan yetkililerin ve kurumların belirlendiğini ve yaptırımlara tabi tutulacaklarını söylemişti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, İran’daki insan hakları ihlalleri ve suistimalleri için adaleti ve hesap verebilirliği teşvik etmeye kararlıdır. İnsan haklarını ve temel özgürlüklerini savunmak için barışçıl bir şekilde protesto eden İran halkını desteklemenin yollarını bulmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer almıştı. Bakanlık, İran’daki protestolarda baskı ve suistimallerle bağlantılı olan kişi ve kuruluşların belirlenmesinde kararlı olduğunu söyleyerek, "Bugün, İran hükümetinin tüm düzeylerinden hesap sormak için tüm uygun araçları kullanma taahhüdümüzü gösteriyoruz. Devlet dairelerinde sahip oldukları makamları kullanan 14 kişi ve 3 kuruma yaptırım uyguladığımızı duyuruyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

