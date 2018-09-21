İran'dan Basra Körfezi'nde tatbikat

İran ordusu, bölgedeki petrolün en önemli geçiş noktalarından stratejik Hürmüz Boğazı'nın yakınlarında tatbikata başladı.

İran devlet televizyonu, Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde İran Ordusu ve Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'nin ortak tatbikat düzenlediğini duyurdu.

Bölgedeki petrolün geçiş noktalarından stratejik Hürmüz Boğazı yakınlarında düzenlenen tatbikata F-4, SU-22 ve Mirage F1 tipi 26 savaş uçağının yanı sıra Chinook'un da aralarında olduğu taarruz ve lojistik destek helikopterlerinin katıldığı belirtildi.

