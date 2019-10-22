İran'dan BM'ye saldırıya uğrayan tankerde "ortak inceleme" daveti

İSTANBUL (AA) - Tahran yönetimi, Kızıldeniz'de seyir halindeyken saldırıya uğrayan İran bayraklı petrol tankerinde "ortak inceleme" için Birleşmiş Milletlerden (BM) uzman istedi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İranlı yetkililer tarafından BM'ye iletilen mektupta, "Sabiti" petrol tankerine saldırıyı inceleyecek komisyona uzman gönderilmesi talep edildi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında seyir halindeki İran bayraklı Sabiti petrol tankerinde 11 Ekim Cuma günü 2 patlama olmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, tankerin Kızıldeniz'in doğusunda saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Saldırı, tankerin gövdesinde hasar oluşturmuş ve tankerdeki petrolün bir kısmı denize dökülmüştü. Tanker, aldığı hasara rağmen aynı gün İran'a doğru hareket etmişti.

