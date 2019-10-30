HABER

İran'dan Lübnanlı taraflara birlik çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 02:14 | Son Güncelleme

İran'dan Lübnanlı taraflara birlik çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Lübnan'daki tüm gruplar, partiler ve şahsiyetlere ülkedeki istikrar ve güvenlik için birlik halinde hareket etmeleri çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin istifasıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ülkedeki taraflara birlik çağrısı yapıldı.

Lübnan'daki güvenlik ve istikrarın korunması için tüm gruplar, partiler ve şahsiyetler arasında birliğin sağlanmasının zaruretine işaret eden Musevi, "Lübnan halkı ve hükümetinin bu hassas ve tehlikeli dönemi başarıyla atlatmasını diliyoruz. Halkın meşru taleplerine huzurlu ortamda cevap verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, teknokratlardan oluşan bağımsız küçültülmüş yeni bir hükümet talebiyle devam ediyor.

Başbakan Hariri, 21 Ekim'de ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar alındığını açıklamış, ancak bu kararlar da protestoları durdurmamıştı. Hariri bunun üzerine "Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini" belirterek istifasını Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunmuştu.

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılı coşkuyla kutlandıCumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılı coşkuyla kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Lübnan

En Çok Okunan Haberler

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

Dikkat çeken Bağdadi açıklaması: Teyit yok!

Dikkat çeken Bağdadi açıklaması: Teyit yok!

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da cami inşaatına domuz kafası bırakıldı

İşçiler fark etti! Almanya'da çirkin provokasyon!

Cumhurbaşkanlığından KKTC'ye teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanlığından KKTC'ye teşekkür mesajı

Balıkesir'de 152 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 152 düzensiz göçmen yakalandı

ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni tasarısını kabul etti

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den Japonya'ya 4,5 milyar dolarlık F-15 modernizasyonu

Onay verildi! ABD'den 4,5 milyar dolarlık satış!

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş güvenli bölge açıklaması

Çavuşoğlu'ndan flaş güvenli bölge açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.