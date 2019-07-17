İSTANBUL (AA) - İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, savunma yapılarının "kırmızı çizgileri" olduğunu ve bu konuda müzakere etmeyeceklerini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, başkent Tahran'daki kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına konuşan Vaizi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "İranlılar füze programlarıyla ilgili müzakere yapmaya hazır" sözlerine cevap verdi.

Vaizi, "Savunma yapımız kırmızı çizgimizdir. Daha önce defalarca bu konuda müzakere etmeyeceğimizi söyledik." dedi.

Washington yönetiminden bugüne kadar birçok kez birbirine zıt açıklamalar geldiğini, fakat Donald Trump hükümeti döneminde bu durumun zirveye çıktığını belirten Vaizi, yaptırımlardan vazgeçmesi durumunda ABD için 5+1 konseptinde bir fırsatın mümkün olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün Batı medyasına verdiği bir mülakatta, balistik füze programının da müzakere edilip edilemeyeceğine ilişkin soruya, "Hazır olduğumuz konudan başlayalım, balistik füze konusunu tartışma ihtiyacı duyarsak ne yapabileceğimize bakalım ancak ABD füzeler hakkında konuşmak istiyorsa önce bölgedeki bazı ülkelere füze dahil çeşitli silahlar satmayı durdursun." cevabını vermişti.