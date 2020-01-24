İran’dan Suudi Arabistan’a Cemal Kaşıkçı göndermesi

Tahran, (DHA)- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran’ı ‘normal’ bir ülke gibi davranmaya çağıran Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr’e sert tepki gösterdi. Zarif, gazeteci Cemal Kaçıkçı cinayetine üzerinden Suudi yetkiliye yüklendi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulunan Zarif, “Normal ülkeler konsolosluk görünümünde mezbahalar işletmez. Normal ülkeler komşularına saldırmaz, insani krizlere neden olmaz ve müzakere etmeyi reddetmez. Buna rağmen, müzakere için her hangi bir ön koşul belirtmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Adil el-Cubeyr, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) yaptığı konuşmada, İran’ın ‘normal’ bir ülke gibi davrandığı takdirde bu ülkeyle diplomatik ilişki kurabileceklerini söylemişti.

OLUMLU HAVA FAZLA SÜRMEDİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan önceki gün İran ile görüşmeye hazır oldukları söylemiş bunun üzerine Zarif, dün Arapça verdiği yanıtta “İran, komşularıyla müzakereye açıktır” diyerek çağrıyı olumlu karşılık vermişti.

İran'daki Suudi Arabistan temsilciliklerine yapılan saldırılarının ardından 2016 yılından bu yana iki ülke arasındaki diplomatik bağlar kesildi.

