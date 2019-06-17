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İran’dan Suudi Arabistan’a tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2019 23:12 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, Suudi Arabistan Veliahdı Muhammed bin Selman’ın İran aleyhindeki sözlerine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, Suudi Arabistan Veliahdı Muhammed bin Selman’ın İran aleyhindeki sözlerine tepki gösterdi. Musevi, “Umut ediyorum ki Suudi Arabistan bölgeye savaş ve yıkım getiren politikalarından vazgeçer ve bölgedeki gerginliği azaltacak bir diyaloga hazır olur” dedi.
İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, Suudi Arabistan Veliahdı Muhammed bin Selman’ın İran aleyhindeki sözlerine tepki gösterdi. Musevi, Suudi Arabistan’ın sorunlardan kaçarak uyguladığı yanlış politikaların bölgede sorunlara neden olduğunu söyledi. Suudi Arabistan’ın izlediği politikayı değiştirmesi ve güven tazelemesi durumunda İran’ın diyaloğa açık olduğunu belirten Dışişleri Sözcüsü Musevi, “Umut ediyorum ki Suudi Arabistan bölgeye savaş ve yıkım getiren politikalarından vazgeçer ve bölgedeki gerginliği azaltacak bir diyaloga hazır olur. Kesinlikle İran İslam Cumhuriyeti bunu olumlu karşılayacaktır” dedi.
Suudi Arabistan’ın bölgeyi iyi analiz edemediğini ve bölge halklarından aldığı paraları terör örgütlerine gönderdiğini söyleyen İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, “Suudi Arabistan uyguladığı politika ve askeri anlayışı ile bölgede gerginliğe neden olmaktadır” ifadesini kullandı.
Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman Umman körfezinde iki petrol tankerine yönelik saldırıdan İran’ı sorumlu tutmuş ve İran’ın Japonya Başbakanı’na saygısızlık yaptığını söylemişti.

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