İran'dan Varşova Konferansı'na tepkiler sürüyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Orta Doğu konulu konferansı "karar alıcılıktan uzak ve saygınlıktan yoksun" olarak nitelendirdi.

Kasımi, ABD öncülüğünde 13-14 Şubat'ta düzenlenen ve İran'ın karşı çıktığı konferans hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Konferansa bölgedeki karar alıcı ülkelerden hiçbirinin katılmadığına dikkati çeken Kasımi, "Orta Doğu'da barış ve güvenliği konu alan karar alıcılıktan uzak ve saygınlıktan yoksun bir konferans nasıl olur da bölgenin asıl oyuncuları olan Türkiye, Irak, Lübnan, Filistin ve İran başta olmak üzere Çin ve Rusya gibi büyük ülkelerin katılımı olmadan başarılı olabilir?" dedi.

İran resmi ajansı İRNA'nın haberine göre Kasımi, konferansa öncülük eden ABD hakkında da suçlamalarda bulunarak, "ABD bir taraftan Orta Doğu'da barış ve güvenlik konferansı düzenliyor diğer taraftan bölgede teröristleri destekleyerek bölge halkları arasında ümitsizlik, fakirlik ve savaşı artırıyor." ifadesini kullandı.