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İran'ın serbest bıraktığı Nazanin Zaghari-Ratcliffe, İngiltere'yi eleştirdi: 6 yıl önce dönmeliydim

21.03.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran ve İngiltere vatandaşı Nazenin Zaghari-Ratcliffe, 6 yıldır tutuklu bulunduğu İran'da serbest bırakıldıktan sonra ilk kez Londra'da bir basın toplantısı düzenledi. Nazenin Zaghari-Ratcliffe, "6 yıl önce dönmeliydim" diyerek İngiltere hükümetini eleştirdi.

İran'ın serbest bıraktığı Nazanin Zaghari-Ratcliffe, İngiltere'yi eleştirdi: 6 yıl önce dönmeliydim

İran ve İngiltere vatandaşı Nazenin Zaghari-Ratcliffe, 6 yıldır tutuklu bulunduğu İran'da serbest bırakıldıktan sonra ilk kez Londra'da bir basın toplantısı düzenledi. Nazenin Zaghari-Ratcliffe, "Şimdi olan 6 yıl önce olmalıydı. 6 yıl hapiste kalmamalıydım" diyerek İngiltere hükümetini eleştirdi.

Nazenin Zaghari-Ratcliffe, İngiltere hükümetinin, İran'a 1970'li yıllardan kalan 400 milyon sterlin (527 milyon dolar) tutarındaki borcunu ödemesi sonrası geçen hafta serbest bırakıldı. Ancak İngiltere ve İran yetkilileri, iki konu arasında bağlantı olmadığını söylüyor.

Zaghari-Ratcliffe'in kocası Richard Ratcliffe, eşinin ülkesine dönmesi için gösterdiği çabadan dolayı İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'a teşekkür etmişti.

Parlamento binasında düzenlediği basın toplantısında bu görüşe katılmadığını söyleyen Zaghari-Ratcliffe, "6 yıl boyunca 5 kez dışişleri bakanının değiştiğini gördüm. Birinin evine dönmesini sağlayabilmek için kaç dışişleri bakanının değişmesi gerekiyor? Eninde sonunda biri olacaktı elbet. Hepimiz, eve nasıl döndüğümü biliyoruz. Bu, tam olarak 6 yıl önce olmalıydı" dedi.

Zaghari-Ratcliffe, İranlı yetkililerin, tutuklanmasından kısa süre sonra kendisine "İngiltere'den bir şey istediklerini", bunu alana kadar da kendisini bırakmayacaklarını söylediklerini anlattı.

Kızına kavuş**tuğu için sevinçli**

Geçen hafta serbest kalıp İngiltere'ye döndüğü ve 7 yaşına gelen kızı Gabriella'yı gördüğü anı anlatan Zaghari-Ratcliffe, "Çok uzun bir zamandır o anı beklemiştim. Onu kucaklamak, saçını taramak, örmek... Gerçekten özlediğim andı bu" dedi.

Zaghari-Ratcliffe şimdi kızını daha iyi tanımak ve onu okula bırakmak gibi gündelik şeyleri yapabilmeyi iple çektiğini de söyledi.

Thomson Reuters Vakfı'nda proje yöneticisi olarak çalışan Zaghari-Ratcliffe, Nisan 2016'da ayında anne ve babasını ziyaret etmek için gittiği İran'da tutuklanmış ve İran hükümetini devirmek için kumpas kurmakla suçlanmıştı. Eylül 2016'da 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, geçen yılın Nisan ayında ise hükümet karşıtı propaganda yapmak suçlamasıyla bir yıl daha ceza almıştı.

Zaghari-Ratcliffe, başından beri, kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbirinin doğru olmadığını söyledi.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe Londra'daki Parlamento binasındaki basın toplantısına eşi Richard ve kızı Gabriella ile geldi

İran'daki diğer tutuklu çifte vatandaşlar

Nazanin Zaghari-Ratcliffe basın toplantısında ayrıca İran'da hâlâ tutuklu bulunan diğer çifte vatandaşların durumuna dikkat çekti.

İngiltere, İran ve ABD vatandaşlığı olan Morad Tahbaz hala tutuklu ve başka ülkelerden de çok sayıda çifte vatandaş, rejimi devirme suçlamasıyla hapiste tutuluyor.

Tahbaz'ın kızı Roxanne Tahbaz da basın toplantısındaydı ve ailesinin babasının İran'da "terk edildiğini ve unutulduğunu" düşündüğünü söyledi.

Zaghari-Ratcliffe de "İran'da haksız yere hapis tutulan herkes ailelerine kavuşmadıkça, özgürlüğümün tamamlanamayacağını düşünüyorum. Cezaevinde isimlerini bilmediğimiz çok sayıda başka insan çile çekiyor" dedi.

İran'da tutuklu bir başka İngiltere vatandaşı Anoosheh Ashoori de geçen hafta Zaghari-Ratcliffe ile birlikte serbest bırakılmıştı. Anoosheh Ashoor de aynı zamanda İran vatandaşı.

İran'ın serbest bıraktığı Nazanin Zaghari-Ratcliffe, İngiltere'yi eleştirdi: 6 yıl önce dönmeliydim

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İran
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