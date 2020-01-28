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İran'ın Şiraz kentinde 5.1 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2020 19:06 | Son Güncelleme

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin merkez kenti Şiraz'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın Şiraz kentinde 5.1 büyüklüğünde deprem

Şiraz'a bağlı Hane Zinyan kasabası, dün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de depremle sarsıldı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hane Zinyan kasabası olan deprem, yerel saatle 18.54'te kaydedildi. Açıklamada depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Aynı bölgede dün aynı saatlerde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 33 kişi yaralanmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem İRAN şiraz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Nooooluuyooooozzz ? ABD Harp silahını al,defol git buralardan. Rabbim beterinden korusun.
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