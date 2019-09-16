İRANLI İŞ ADAMINA DEHŞETİ YAŞATTILAR...GASP ETTİLER, DAYAK ATTILAR, BAGAJA KİLİTLEDİLER

İSTANBUL- (ÖZEL)- ÖNCE GASP ETTİLER, SONRA BAĞLAYIP OTOMOBİLİN BAGAJINA KOYDULAR

-İranlı iş adamının başına gelmeyen kalmadı

-İstanbul'dan Ankara'ya kadar takip, Ankara'dan İstanbul'a kadar gasp ve tehdit.

Haber: Taylan ERGÜN / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da yaşayan İranlı iş adamı Alıreza Aghajanı Namını, Ankara'da önce kaçırıldı, sonra darp ve gasp edildi ve en sonunda da bir otomobilin bagajında elleri ve ayakları bağlı şekilde İstanbul'da otomobil bagajında terk edildi. Hayatının en kötü gününü yaşayan iş adamı bagajda havasızlıktan fenalaşmış bir halde polis tarafından bulundu. İş adamını gasp eden 4 kişiden 2'si jandarmanın titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Zanlılar çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

OTOMOBİL BOZULDU DİYEREK TENHA BİR YERE ÇEKTİLER

İran'lı iş adamının başına gelenler adeta filmleri aratmadı. İstanbul'da ticaretle uğraşan İranlı iş adamı Alıreza Aghajanı Namını, bazı işleri için Ankara'ya gitmek üzere lüks bir otomobil kiraladı. 2'si daha önce bir otomobil kiralama şirketinde çalışan 4 kişi, iş adamını 2 gün boyunca adım adım takip etti. iş adamının Ankara'da kaldığı oteli tespit eden zanlılar, 9 Eylül günü rezervasyon yaparak aynı otelde 1 gece kaldılar. İddialara göre, ertesi gün iş adamını arayan bir kişi, kiraladığı araçta teknik bir sorun yaşandığını söyleyerek aracı yeni bir araçla değiştireceklerini söyledi. İş adamının kaldığı otelin önüne gelen bir kişi, iş adamının kiraladığı lüks otomobilin kaputunu açarak bir süre aracı inceledi. Aracın arızalı olduğunu ve arızanın giderilmesinin kısa süreceğini söyleyen kişi, iş adamı ile birlikte bir oto sanayi sitesine gitmeleri gerektiğini söyledi.