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İranlı Sünni alimden emniyet güçlerine eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 13:34 | Son Güncelleme

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, çoğunluğunu Sünnilerin oluşturduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde halkın, emniyet güçlerinin prosedüre uymaksızın "petrol kaçakçılığı yapan araçlara" ateş açmasından endişe duyduğunu söyledi

İSTANBUL (AA) - İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, çoğunluğunu Sünnilerin oluşturduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde halkın, emniyet güçlerinin prosedüre uymaksızın "petrol kaçakçılığı yapan araçlara" ateş açmasından endişe duyduğunu belirtti.

Sunnionline haber sitesine konuşan İsmailzehi, "Bizi ve eyalet halkını endişelendiren, perişan eden şey, emniyet güçlerinin prosedüre uymaksızın ateş açmasıdır." dedi.

Bölgedeki ekonomik sorunlar nedeniyle halkın bir kısmının yakıt kaçakçılığı yapmak zorunda kaldığını dile getiren İsmailzehi, "Şoföre ateş açmaları kanunlara aykırıdır. Eğer ateş açılması gerekiyorsa lastikleri vursunlar. Araç durdurmanın başka yolları var. Şoförün öldürülmesi doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki yoksulluğa değinen İsmailzehi, "Bu eyalette fabrika, atölye yok. Çiftçilik ve hayvancılık da son yıllarda kuraklık nedeniyle azaldı. Bölgede işsizlik, açlık ve fakirlik bağırıyor. Yaptırımlar ve pahalılık sorunları arttırdı." diye konuştu.

Zahidan kenti Cuma İmamı İsmailzehi şöyle devam etti:

"Her ne kadar yakıt kaçakçılığı meşru bir iş değilse de halkımız, yokluk ve ekonomik darlık nedeniyle bu işi yapıyor ve helal kazanç elde etmeye çalışıyor. Uyuşturucu haram olduğu için halk yakıt taşıyor. Emniyet güçlerinin mazot taşıyan araçlara ateş açarak insanları öldürmeye hakları yoktur."

Halkın iş ve aş istediğini belirten İsmailzehi, yetkililere halkın sorunlarını çözme çağrısında bulundu.

Sistan-Beluçistan eyaletinin merkez kenti Zahidan'da geçen günlerde yakıt kaçakçılığı yapan bir araca emniyet güçleri tarafından ateş açılması sonucu Musa Şehbahşi adındaki şoför hayatını kaybetmişti. Sürücü belgesi olmadığı için emniyet güçlerinden kaçtığı öne sürülen Şehbahşi'nin öldürülmesi sonrasında düzenlenen gösterilerde bazı eylemciler gözaltına alınmıştı.

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