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  4. İranlı vekil Berzeger: Ülkede kaynağı belli olmayan bir virüs var

İranlı vekil Berzeger: Ülkede kaynağı belli olmayan bir virüs var

DÜNYA HABERLERİ  | 09.03.2020 16:38 | Son Güncelleme

İran Meclisi Milletvekili ve Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Üyesi Şehruz Berzeger, ülkede iki tür virüs olduğunu belirterek "Biri Çin'in Vuhan kentinde görülen, diğeri ise menşei belli olmayan bir virüs. Tahminim bu ikinci virüs, ABD'nin İran'da yaydığı biyo-terörizm virüsü olabilir." dedi.

İranlı vekil Berzeger: Ülkede kaynağı belli olmayan bir virüs var

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Berzeger, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ve Meclis Başkanı Ali Laricani'nin de katıldığı Sağlık Komisyonu toplantısında ele alınan konulara ilişkin bilgi verdi.

'BU VİRÜS 25 YAŞINDAKİ BİR HEMŞİREYE DAHİ ACIMIYOR'

Berzeger, "Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına göre, Gilan kentindeki koronavirüsün bir kısmı Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen Kovid-19'dan tamamen farklı. Bu virüs 25 yaşındaki bir hemşireye dahi acımıyor." dedi.

'ÜLKEDE 2 ÇEŞİT VİRÜS VAR'

Kovid-19'dan farklı bu virüsün Kum kentinde de göründüğünü kaydeden Berzeger, "İkinci virüsün kaynağı neresidir belli değil? Sağlık Bakanı'nın konuşmalarından anladığım, ülkede 2 çeşit virüs var; biri Çin'in Vuhan kentinde görülen, diğeri ise menşei
belli olmayan bir virüs. Tahminim bu ikinci virüs, ABD'nin İran'da yaydığı biyo-terörizm virüsü olabilir." ifadelerini kullandı.

İran'da son olarak Kovid-19 nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 237'ye, vaka sayısının ise 7 bin 161'e yükseldiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs İRAN

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