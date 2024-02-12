İrfan Değirmenci nereden aday olacak? İddiaları reddetmedi: 20 Şubat'ı işaret etti

2023 seçimlerinde TİP İzmir Milletvekili Adayı olan İrfan Değirmenci, seçim sonrası Halk TV'deki eski görevine dönmüştü. Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ekranlara yeniden veda etti. Bu hamle de 'Yeniden aday mı?' sorusunu gündeme getirdi.

İKİ YER İÇİN ADI GEÇİYOR

Değirmenci'nin, TİP'ten İzmir ya da Ankara'nın Çankaya ilçesine aday olabileceği konuşuluyor.

"HER POZİSYONA ADAYIM"

gercekizmir.com'a konuşan Değirmenci, "Bunun İzmir’de konuşuluyor olması beni çok mutlu ediyor. Başka şehirlerde de konuşuluyor olması mutlu ediyor. Ben halkımızın mücadelesini büyüteceğim, her yerde bana uygun görülecek her pozisyona adayım" dedi.

“İzmir seçenekler arasında mı?” sorusunu yanıtlayan Değirmenci, “Parti Meclisi’miz var, her partide olduğu gibi. Tartışacağız, konuşacağız. Süreç belli en geç 20 Şubat’ta Yüksek Seçim Kurula’na (YSK) listeler teslim edilmiş olacak. Genel seçimlerde milletvekili seçildik aslında itirazlarımı kabul etmiş olsalardı elimizde belgeler vardı ama mücadele devam ediyor. Bir kez kaybettiysen bir daha dene ama bir daha yenil ama daha güzel yenil” ifadelerini kullandı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





