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İrlanda'da ortalık karıştı! Her yeri ateşe verdiler: 'Müsamaha gösterilmeyecek'

24.11.2023 08:46 | Son Güncelleme:
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İrlanda'nın başkenti Dublin'de üç küçük çocuk, bir erkek ve bir kadın toplam 5 kişi bıçaklandı. Olay sonrası ortalık karıştı. Bıçaklama olayından göçmen bir erkeği sorumlu tutunan grup, dün akşam bir polis aracını ve tramvayı ateşe verdi ve bazı polis memurlarına saldırdı. İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, "Bu akşam şehir merkezimizde tanık olduğumuz sahnelere müsamaha gösterilemez ve gösterilmeyecektir" dedi.

İrlanda'da ortalık karıştı! Her yeri ateşe verdiler: 'Müsamaha gösterilmeyecek'

Sky News'te yer alan haberlere göre, Dublin'de Doğu Parnell Meydanı'nda bir okulun dışında meydana gelen bıçaklama olayında yaralanan 5 kişi arasında 3 küçük çocuk bulunuyor. İrlanda polisi de yaptığı açıklamada, okulun dışında birden fazla küçük çocuğun dahil olduğu "ciddi olayın" meydana geldiğini kaydetti.

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5 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI

Polis, aralarında üç küçük çocuk, bir erkek ve bir kadının bulunduğu 5 kişinin Dublin bölgesindeki hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

İrlanda polisi, çocuklardan birinin ve olay yerinde bulunan kadının, ciddi yaralanma, diğer iki çocuk ve erkeğin ise daha hafif yaralanmalar nedeniyle tedavi gördüğünü kaydetti.

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Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. İrlanda kamu yayın kuruluşu RTE de yaralanmaların şüpheli bıçaklama olayından kaynaklandığını bildirdi.

ORTALIK KARIŞTI, ATEŞE VERDİLER

Dublin'de 5 kişinin bıçaklanması olayının ardından bıçaklı saldırının meydana geldiği bölge yakınlarında toplanan protestocular ile İrlanda polisi arasında gerginlik çıktı.

Bıçaklama olayından göçmen bir erkeği sorumlu tutunan grup, bir polis aracını ve tramvayı ateşe verdi ve bazı polis memurlarına saldırdı.

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Protestocular, birçok araca da zarar verdi.

İrlanda polisi, bıçaklı saldırıyla bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığını ve bu kişinin de ciddi yaralanmalar nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.

"MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Dublin şehir merkezinde meydana gelen korkunç saldırı hepimizi şoke eden dehşet verici bir suç, ancak bu akşam şehir merkezimizde tanık olduğumuz sahnelere müsamaha gösterilemez ve gösterilmeyecektir.” ifadesini kullandı.

McEntee, "haydut ve manipülatif bir unsurun, dehşet verici bir trajediyi tahribat yaratmak için kullanmasına izin verilmemesi gerektiğinin" altını çizdi.

Kaynak: AA

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