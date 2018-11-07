İrritabl Bağırsak Sendromu nedir, nasıl tedavi edilir?

TUVALET ALIŞKANLIĞINIZ STRESE BAĞLI DEĞİŞEBİLİR

Stres, birçok rahatsızlığa zemin hazırlayabildiği gibi, tuvalet alışkanlıklarında da değişime neden olabiliyor. En önemli nedenlerinden biri stres olan ve gaz, karın ağrısı, şişkinlik, ishal, kabızlık gibi belirtilerle ortaya çıkan huzursuz bağırsak sendromu, sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Genco Gençdal, halk arasında huzursuz bağırsak sendromu olarak bilinen ‘İrritabl Bağırsak Sendromu’ hakkında bilgi verdi.

ÇOCUĞUNUZUN SINAV DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKABİLİR

Halk arasında huzursuz bağırsak sendromu olarak bilinen ‘İrritabl Bağırsak Sendromu’ tanı koyması çok zor olmayan kronik bir rahatsızlıktır. Sebebi net olarak belirlenemediğinden etken olarak birçok farklı mekanizmadan şüphelenilmektedir. Bunların başında stres gelmektedir. Stresli bir iş hayatı olan veya sınav dönemi öğrencilerde daha sık görülen huzursuz bağırsak sendromu;

Karın ağrısı

Karında gaz ve şişkinlik

Hazımsızlık

Dışkılama alışkanlığında değişiklik (ishal-kabızlık atakları)

Tuvalet sıklığında ve dışkı şeklinde değişiklikler, tuvalet sonrası rahatlama gibi belirtilerle kendini göstermektedir.