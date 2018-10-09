HABER

İş adamı intihar etti!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 13:44 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iş insanı Kemal Y. (55), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Polis ekiplerince Kemal Y.'nin, göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdiği belirtildi

İş adamı intihar etti!

Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki evinde bir süredir yalnız yaşayan, özellikle inşaat alanında faaliyet gösteren Söke merkezli şirketin Yönetim Kurulu üyesi, evli ve 2 çocuk babası Kemal Y.'nin evinden bu sabah silah sesi duyuldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingirle girilen evde, Kemal Y., kanlar içinde hareketsiz yatarken bulundu. Yapılan kontrolde, göğsünden tabancayla vurulan Kemal Y.'nin, öldüğü belirlendi. Olay yerindeki silaha incelenmek üzere el koyan polis ekipleri, ilk belirlemelere göre, Kemal Y.'nin intihar ettiğinin anlaşıldığını belirtti. Olay yeri incelemesinin ardından Kemal Y.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kemal Y.'nin ailesinin Söke'de yaşamını sürdürdüğü, kendisinin ise Kuşadası'ndaki diğer evde bir süredir yalnız yaşadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


PARTNERAkıllı olduğunu sanan insanlar!Akıllı olduğunu sanan insanlar!
Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...
Otomobiliyle polise çarpıp kaçan FETÖ sanığı iş insanına 12 yıl hapisOtomobiliyle polise çarpıp kaçan FETÖ sanığı iş insanına 12 yıl hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın intihar

En Çok Okunan Haberler

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ekonomi ile alakası yoktur psikolojiktir
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Bayburt'ta, 9 cana mal olan 'ölüm çukuru' ile ilgili ihmal davası

Bayburt'ta, 9 cana mal olan 'ölüm çukuru' ile ilgili ihmal davası

Üniversite öğrencilerinin korkunç sonu!

Üniversite öğrencilerinin korkunç sonu!

Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...

Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı

Üniversiteyi yasa boğan veda!

Üniversiteyi yasa boğan veda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.