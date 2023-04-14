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  4. İş adamı kayıp olarak aranıyordu! İzleri takip eden jandarma korkunç manzarayla karşılaştı

İş adamı kayıp olarak aranıyordu! İzleri takip eden jandarma korkunç manzarayla karşılaştı

14.04.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da kayıp olarak aranan fabrikatör Kadir Önkol'un (53) cesedi, kırsaldaki bir kuyuda bulundu. Edinilen bilgiye göre, ekipler, üzeri toprak ile kapatılmış kan izlerine ulaştı. Kan izleri ekipleri 100 metre ilerideki bir kuyuya götürdü. Kuyunun içerisini kontrol eden ekipler, korkunç manzara ile karşılaştı. İş adamı Önkol'un cinayete kurban gittiği tahmin ediliyor. Ekiplerin ise zanlı ya da zanlıları belirlemek için çalışma başlattığı öğrenildi.

İş adamı kayıp olarak aranıyordu! İzleri takip eden jandarma korkunç manzarayla karşılaştı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Köseveli kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İlçede çırçır fabrikası olan Kadir Önkol (53), Uysallı kırsal Mahallesi'ne bağlı Kovalı mezrasındaki evine gitmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Şahsı bulmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Köseveli Mahallesi yakınlarında aracını buldu.

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KAN İZLERİ DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARTTI

Araç çevresinde inceleme yapan ekipler, üzeri toprak ile kapatılmış kan izlerine ulaştı. Jandarmanın takip ettiği kan izleri ekipleri 100 metre ilerideki bir kuyuya götürdü. Kuyunun içerisini kontrol eden ekipler, şahsın cansız bedenine ulaştı. Kuyudan çıkartılan ceset, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Araç ve kuyu çevresinde ipucu arayan ekipler, cinayete kurban gittiği tahmin edilen şahsı öldüren zanlı ya da zanlıları belirlemek için çalışma başlattı.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Şanlıurfa ceset

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