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İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 19:51 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar’da iş adamı Turgay Çolakoğlu, lüks aracı ile iş yerinden çıktıktan sonra kendisini takip eden motosikletli kişi yada kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda iş adamı aracının camından gelen parçalar ile yaralanırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Olay, Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde bulunan özel bir üniversitenin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, ünlü iş adam Turgay Çolakoğlu iş yerinden çıktıktan sonra bir motosikletli kişi tarafından takip edildi. İş adamı Çolakoğlu, aracı ile giderken şüpheli kişi yada kişiler art arda silah ile araca doğru ateş etti.

ARACIYLA ÜNİVERSİTENİN BAHÇESİNE GİRDİ

Saldırı da aracın kapılarına ve camına mermi isabet etti. İş adamı Turgay Çolakoğlu ise camın kırılması ile bacağına gelen parçalardan dolayı yaralandı. Saldırı sonrasında iş adamı aracı ile üniversitenin bahçesine girdi. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kısa sürede olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri çevrede geniş çaplı incelemelerine başladı. Olayın yaşandığı yerde çok sayıda boş kovana rastlandı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, olayı gerçekleştiren şüpheli kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı. (İHA)

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