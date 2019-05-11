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İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 10:26 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada İş Bankası üst düzey yöneticisi Olgun Tufan Kurbanoğlu ve kardeşi Affan Kurbanoğlu yaralandı.

İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

Kaza, Bursa-Ankara karayolu İnegöl'ün Yenice köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Olgun Tufan Kurbanoğlu yönetimindeki 34 DU 7953 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak savrulan otomobil takla attı. Kazada sürücü Olgun Tufan Kurbanoğlu ve kardeşi Affan Kurbanoğlu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olgun Tufan Kurbanoğlu'nun özel ambulansla İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

işş

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İş Bankası Olgun Tufan Kurbanoğlu Affan Kurbanoğlu

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