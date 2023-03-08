İş görüşmesinde işe alınmanızı garantileyecek tüyo! Ufacık bir değişiklikle fark yaratın

Birçok kişi iş görüşmelerinde yaşadığı gerginlikler nedeniyle kendini tam anlamıyla anlatmakta sorun yaşıyor. O anın gerginliği yüzünden ne diyeceğini bilemeyen kişiler işe alınma şansını düşürebiliyor. Ancak herkesin bu süreçlerden geçtiğini unutmamak gerekiyor. Uzmanlar yaptıkları araştırmalar doğrultusunda işe alınma şansını artıracak en etkili duruşu buldu.

GÜLÜMSEMEYEN ADAYLAR DAHA DÜŞÜK PUAN ALDI

Uzmanlar, 280 çalışan profesyonelden LinkedIn iş sitesindeki profilleri değerlendirmelerini ve her bir kişinin ne kadar "işe alınabilir" olduğunu düşündüklerini birden yediye kadar bir ölçekte derecelendirmelerini istedi. Gülümseyen adaylar ortalama 5,11 puan alırken, gülümsemeyen adaylar ortalama 4,99 puan aldı.

DAHA İYİ NİYETLİ VE GÜVENİLİR GÖZÜKMENİZİ SAĞLIYOR

Toronto Üniversitesi'nden çalışma lideri Sabrina Chan şunları söyledi: "Güler yüzlü katılımcıların daha işe alınabilir olduğunu gördük. Gülümsemek sizi daha çekici yapar, iyi niyet ve güven gösterir. İlk izlenimler çok önemlidir ve araştırmalar, insanların mutlu yüzler için daha güçlü anıları olduğunu gösteriyor."

AŞIRIYA KAÇMAYIN

Araştırmacılar, 146 kişiye daha "evet" veya "hayır" seçeneği vererek, bir kişiyi röportaj için kısa listeye alıp almama konusunda "evet" veya "hayır" seçeneği verdi ve gülümseyen fotoğraflar daha fazla "evet" aldı. Chan, adayları gülümsemenin "zamanlaması ve yoğunluğu" ve iş için uygun olup olmadığı hakkında düşünmeye çağırdı . "Eğer aşırıya kaçmazsanız sahte bir gülümseme yardımcı olabilir."

