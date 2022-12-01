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İş görüşmesinde sorduğu tek soruyla anında işe alındı! İşte iş bulmada yüzde yüz başarı oranına sahip olmanın sırrı

01.12.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş görüşmeleri her bakımdan stresli ve gergin bir süreç olarak görülüyor. Birçok insan iş bakımından oldukça yeterli olsa bile mülakatlarda stres yaparak kendini doğru şekilde tanıtamayabiliyor. TikTok'ta iş görüşmesi hilesini paylaşan bir kadın sorduğu tek soruyla tüm işleri kaptığını belirtti.

İş görüşmesinde sorduğu tek soruyla anında işe alındı! İşte iş bulmada yüzde yüz başarı oranına sahip olmanın sırrı

İş görüşmesinde nasıl davranılır? Sorusu sıklıkla aratılan mülakat konuları arasında bulunuyor. İster istemez yapılan stresler iş görüşmesinin kötü geçmesine neden olabiliyor. Ancak bu süreçte sakin ve net cevaplar vermek işe alınma oranını artırıyor. TikTok'ta Jennifer Reardon, görüşmelerin sonunda sorduğu ve kendisine her zaman iş bulduğunu söylediği tek soruyu paylaştı.

İŞVERENİN ENDİŞELERİ OLABİLİR

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Jennifer, "Görüştüğüm her iş, bunu söylediğim yerde işi kaptım. İş görüşmesini bitirmeden önce onlara soracağınız son soru, 'Benim hakkımda, bitirmeden önce ele alabileceğimiz herhangi bir endişeniz var mı?' Jennifer, takipçilerine bir röportajdaki herhangi bir işverenin sizinle ilgili endişeleri olacağını ve onları potansiyel olarak yatıştırabileceğinizi söyledi.

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Devam etti: "Ve onlara hitap etmeyi bitirdiğinizde, hiçbir endişeleri kalmayacak ve işi aldığınızı söyleyen çağrıyı alacaksınız." Jennifer'ın videosu, TikTok'ta 1,8 milyondan fazla görüntülenme, yaklaşık 200.000 beğeni ve binden fazla yorumla viral oldu.

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Birçoğu, içerik oluşturucuyu tavsiyesi için övdü ve hatta bazıları bir iş görüşmesinin sonunda sordukları başka sorular önerdi. Bir kişi şöyle dedi: "Biraz daha olumlu bir alternatif: Bir aday olarak bana olan güveninizi artıracak, sağlayabileceğim herhangi bir ek bilgi var mı?"

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