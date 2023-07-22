İş görüşmesine gitti, hayatı bir anda kabusa dönüştü! Uzman isimler uyardı, sakın bunu yapmayın

İş görüşmesi için gitti, dolandırıldı. Binlerce TL'sini kaptırdı. Yekta Günay sosyal medya üzerinden yayınlanan iş ilanlarına bakıyordu. Bir yeri gözüne kestirdi ve iş görüşmesine gitti. Ancak sonrasına unutamayacağı bir şok yaşadı. Dolandırıcılar Günay'ın telefonuna uygulama yüklenmesi gerektiğini ifade etti. Günay da hiç şüphelenmedi, telefonuna uygulama yüklenecek diye zannederken dolandırıcılar aslında telefonundaki tüm bilgileri kopyaladı. Not defteri kısmına yazılan banka şifreleri de dahil. Dolandırıcılar daha sonra ATM'den para çekti. Telefon üzerinden kredi de çektiler. Günay'ı yaklaşık 250 bin TL zarara uğrattılar.

YAKALANDILAR

Hesabından paraların çekildiğini anlayan Günay, hemen karakola gitti. Polisin çalışması sonucunda dolandırıcılar yakalandı, Günay da parasına kavuştu. Uzman isimler iş görüşmesi sırasında telefonun asla bir başkasına verilmemesi konusunda uyarıyor.

"HAYATIMIN ŞOKUNU YAŞADIM"

Kanal D Haber'in haberine göre yaşadıklarını anlatan Günay şunları ifade etti:

"Hayatımın şokunu yaşadım. Benim adıma hem kredi çekilmiş hem de kredi kartlarımdan kredi çekilmiş... Bizim kendi uygulamalarımızı yükleyeceğiz diye telefonumu alıyorlar. Kocaman büyük bir çeteymiş. Benim aylarca çalışıp ödeyemeyeceğim bir miktardı. Peşine düşüp bir an önce borcunu kapattırmaya çalıştım."

