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İş insanını kobrayla öldürmüşler! Bir ülke bu olayla çalkalanıyor: Sorguda itiraf etti! Üstüne bırakıp...

19.07.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde 5 kişi, bir iş insanını öldürmek için kobra kullandı. Otopsi raporunda iş insanının ölüm sebebinin 'yılan zehri' olduğu ortaya çıkarken yılan terbiyecisi tutuklandı. Yılan terbiyecisinin sorguda her şeyi itiraf ettiği ve üstüne kobra bırakıp öldürmeye teşebbüs edildiğini anlattığı belirtildi. Soruşturmanın ilk aşamasında iş insanının kapalı kaldığı araçta karbonmonoksitten zehirlendiği düşünülüyordu.

İş insanını kobrayla öldürmüşler! Bir ülke bu olayla çalkalanıyor: Sorguda itiraf etti! Üstüne bırakıp...

Hindustan Times'ın haberine göre, polis yetkilileri, 15 Temmuz'da Haldwani kentinin Teenpani bölgesi yakınlarında park halindeki aracında ölü bulunan 30 yaşındaki iş insanı Ankit Chauhan'ın otopsi raporuna göre ölüm sebebinin "yılan zehri" olduğunu açıkladı.

YILAN TERBİYECİSİ TUTUKLANDI

Yetkililer, Chauhan'ı kobra kullanarak öldürmek ve cinayete kaza görünümü vermek suçlamasıyla yılan terbiyecisi Ramesh Nath'ın tutuklandığını, olaya karışan diğer 4 kişinin ise firar ettiğini bildirdi.

Kıdemli polis Nainital Pankaj Bhatt, yaptığı açıklamada, Chauhan'ın telefon görüşmelerinin tarandığını ve Mahi adında bir kadınla temasta olduğunu öğrendiklerini aktardı.

Mahi'nin, Uttar Pradeş eyaletinden bir yılan terbiyeciyle iletişimde olduğu bilgisine ulaştıklarını kaydeden Bhatt, bu kişinin gözaltına alındığını söyledi.

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SORGUDA İTİRAF ETTİ

Bhatt, yılan terbiyecisinin sorgulamada Mahi'nin arkadaşı ve iki yardımcısının Chauhan'ın üzerine bir kobra bırakarak öldürmeye teşebbüs ettiklerini itiraf ettiğini aktardı.

Soruşturmanın ilk aşamasında Chauhan'ın kapalı kaldığı araçta karbonmonoksitten zehirlendiğinin düşünüldüğünü kaydeden Bhatt, olayın Chauhan'ın Mahi'nin evini ziyaret ettiği 14 Temmuz'da yaşandığını bildirdi.

Bhatt, evde bulunan diğer 4 sanığın Chauhan'a alkol veya benzeri bir madde içirerek bilincini kaybetmesine neden olduğunu, kobrayı üzerine bıraktıklarını ve ardından Chauhan'ı aracına taşıdıklarını tahmin ettiklerini söyledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kobra

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