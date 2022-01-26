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İş makineleri yetersiz kaldı! Bu fotoğraf bugün çekildi

26.01.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm yurtta kar etkisini göstermeye devam ediyor. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışıyla birlikte Ordu’dan da ilginç görüntüler geldi. Akkuş ilçesinde kar kalınlığı bazı noktalarda 2 metreye ulaştı. Güncel durumla ilgili açıklamalar yapan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Küçük iş makinelerinin yetersiz kaldığı bir gündeyiz." dedi.

İş makineleri yetersiz kaldı! Bu fotoğraf bugün çekildi

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, “İlçe merkezimizde ve mahallelerimizde 1,80 metreyi bulan kar kalınlığı karşılığında tüm mahalle yollarımız kapanmıştı. Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ortaklaşa yapılan karla mücadelede, şu anda arazide 35 makine çalışmakta olup, vatandaşlarımızı mağdur bırakmamak için çalışmalar sürekli devam ediyor” dedi.

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KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI

Ordu’nun en yüksek ilçelerinden birisi olan Akkuş’ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı. Özellikle yayla bölgesinde kar kalınlığı 2 metrenin üzerinde olarak ölçülürken, Belediye Başkanı İsa Demirci, şiddetli kar yağışı sonrası 44 mahallenin tüm yollarında ulaşımın kapandığını ancak yapılan çalışmalar ile yolların ulaşıma açıldığını söyledi.

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"İLÇE MERKEZİ VE MAHALLELERDE 1,80 METRE"

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, “İlçe merkezimizde ve mahallelerimizde 1,80 metreyi bulan kar kalınlığı karşılığında tüm mahalle yollarımız kapanmıştı. Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ortaklaşa yapılan karla mücadelede, şu anda arazide 35 makine çalışmakta olup, vatandaşlarımızı mağdur bırakmamak için çalışmalar sürekli devam ediyor. 44 mahallenin tamamının yolları kapanmıştı, ancak gurup yıllarını açma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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"İŞ MAKİNELERİNİN YETERSİZ KALDIĞI BİR GÜNDEYİZ"

“Şu an küçük iş makinelerinin devre dışı kaldığı bir gündeyiz” diyen Başkan İsa Demirci, “Bu durumu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ilettik ve kendisi sahil kesimindeki ilçelerden büyük iş makineleri takviyesi yaparak, karla mücadeleyi şuanda sürdürüyoruz. Yaylalarda 2 metreyi bulan kar yağışı devam ediyor” şeklinde konuştu.

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Başkan İsa Demirci, çalışmalar kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin büyük destek verdiğini belirterek, vatandaşların da çok zorunlu olmadıkça ihbarlarda bulunmaması gerektiği konusunda çağrıda bulundu, çalışmaların öncelik sırasına göre devam ettiğini belirtti.

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Vatandaşlar ise kar kalınlığının 1,80 metre civarında olduğunu ifade ederek, çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söylediler. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ordu
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